• На ВСЗ спустили на воду рыбопромысловое судно - 0:00:25
• Выборгский район присоединился к Дню посадки леса - 0:01:13
• Капремонт в Выборге обсудили на заседании Общественной палаты - 0:02:32
• Стихийную свалку ликвидировали на улице Дальней - 0:06:44
• На Красной площади прошла акция "СтопВИЧ/СПИД" - 0:08:43
• Юные пожарные соревновались в Петербурге - 0:18:23
• Старшеклассники школы №7 делали "Зарядку со стражем порядка" - 0:19:55
Итоговая программа «Город» от 17 мая 2019 года
• На ВСЗ спустили на воду рыбопромысловое судно - 0:00:25
Категории Выпуски новостей