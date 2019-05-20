Итоговая программа «Город» от 17 мая 2019 года

• На ВСЗ спустили на воду рыбопромысловое судно - 0:00:25

• Выборгский район присоединился к Дню посадки леса - 0:01:13

• Капремонт в Выборге обсудили на заседании Общественной палаты - 0:02:32

• Стихийную свалку ликвидировали на улице Дальней - 0:06:44

• На Красной площади прошла акция "СтопВИЧ/СПИД" - 0:08:43

• Юные пожарные соревновались в Петербурге - 0:18:23

• Старшеклассники школы №7 делали "Зарядку со стражем порядка" - 0:19:55