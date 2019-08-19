• 17 августа в Выборге отметят День города и района - 0:00:25
• Фестиваль позитивного общения и полезных коммуникаций "Живой диалог" пройдет в субботу - 0:06:22
• Выбирать детям кружок или секцию родители теперь будут через интернет - 0:10:28
• Выборгские парки и скверы вновь опрыскивают препаратами против клещей - 0:15:04
• На участке улицы Советской введено одностороннее движение - 0:17:13
• 17 августа во многих странах мира отметят День бездомных животных - 0:18:40
Итоговая программа «Город» от 16 августа 2019 года
• 17 августа в Выборге отметят День города и района - 0:00:25
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