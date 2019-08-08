Итальянцы обещают вернуться на выборгский кинофестиваль

Выборгский зритель тепло принял единственную иностранную ленту, показанную на фестивале российского кино «Окно в Европу». Итальянцы обещают в следующем году вернуться с новыми фильмами.

У фильма был непростой путь в Выборг. С продюсером картины "Грозные войны" директор АНО "Фаворит Выборг" Дмитрий Семенов познакомился весной в Ялте. Он сопровождал Юлию Верескову на конкурсе "Спортивная краса". Тогда Лоренцо Карвелли впервые услышал о выбргском кинофестивале и загорелся идеей привезти свою картину на "Окно в Европу".

Дмитрий Семенов, директор АНО "Фаворит" "Окно в Европу" - фестиваль российского кино, а "Грозные войны" - 100% кино итальянское. Но с организаторами фестиваля мы нашли возможность показать иностранный фильм. И тогда связались и итальянским консульством, попросили помощь в переводе.

Мария Лучия Карневале, представитель консульства Италии Впервые в истории фестиваля иностранный фильм попал в программу. Это большая честь, что Италия представила фильм в Выборге. После показа к нам подошли многие зрители, благодарили, им очень понравился фильм.

Приятно, говорят организаторы показа, что никто не выходил из зала до окончания ленты, что зрители аплодировали. А после показа говорили, что фильм необычный, аллегоричный, но однозначно понравился.

Дмитрий Семенов, директор АНО "Фаворит" Прецедент можно считать удачным. Мы ждем повторения. "Фаворит Выборг", итальянское консульство, Центр Elitalia в следующем году привезут новый фильм. А может не один. Мы поняли, как работает система, и с кем надо работать.