Инженер управляющей компании ответит за травмирование ребенка в подъезде

Обвинение по уголовному делу, возбужденному по факту травмирования ребенка в Светогорске, предъявлено инженеру управляющей компании. Напомним, 6 августа двухлетний мальчик, находясь на лестнице между первым и вторым этажом в подъезде жилого дома, упал вниз. Малыш получил тяжелые травмы. По версии следствия, это произошло из-за отсутствия части балясин...

