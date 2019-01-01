Иностранцы продолжают штурмовать российско-финскую границу

28 июля в погранзоне Выборгского района пограничным нарядом задержаны двое иностранцев, которые передвигались на арендованном автомобиле в сторону российско-финляндской границы. Задержанными оказались 35-летний гражданин Египта и 26-летний гражданин Сирии. Египтянин прибыл в Россию через аэропорт Шереметьево по деловой визе и работал в сфере общепита. Сириец учился в одном из петербургских вузов. После проведения профилактической беседы об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы студент принял решение добровольно вернуться в Петербург. А вот гражданину Египта придется заплатить штраф в размере 5 000 рублей и отправиться на Родину. До отъезда он будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан.



Источник: Погрануправление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти