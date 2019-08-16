И вновь о поддержке малого и среднего бизнеса...

Предпринимателей Ленинградской области познакомили с условиями участия в закупках крупнейших российских компаний. В регионе прошел семинар, организованный при поддержке комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и фонда поддержки предпринимательства. По словам председателя комитета Светланы Нерушай, малые предприятия стали активнее работать с крупными заказчиками - и этому способствуют меры государственной поддержки - в том числе программа "выращивания".