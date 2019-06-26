Международный пленэр-фестиваль собрал в Выборге 140 художников

Первый пленэр-фестиваль «И на камнях растут деревья» можно признать удавшимся. Организаторы не ожидали, что на него приедет такое количество художников. Провести несколько дней в местах, где Станислав Ростоцкий снимал одну из самых знаменитых своих картин, решили живописцы из Выборга, Санкт-Петербурга, Москвы и Финляндии.

Основной площадкой для вдохновения и творчества участников пленэра оргкомитет фестиваля выбрал окрестности Высоцка – любимые места режиссера Станислава Ростоцкого, где он провел последние годы жизни. Суровая красота скандинавской природы и стала основной темой живописных и графических работ для 140 художников.

К участию в пленэр-фестивале допускались художники в возрасте от 7 лет. И для некоторых это действительно стало первым опытом работы на природе. Для живописцев до 18 лет даже организовали отдельную номинацию - "Белый Бим…". Назвали ее так не только в честь одной из кинолент Ростоцкого: у ребят центром композиции должны были стать животные.

Самодеятельные художники и члены творческих союзов участвовали в номинациях "А зори здесь…" и "Доживем до…". В первой необходимо было отразить любовную лирику в пейзаже, а во второй классический скандинавский пейзаж.

По итогам двух дней пленэра конкурсной комиссии представили порядка 170 работ. Как признались члены жюри, самое оживлённое обсуждение началось, когда дело дошло до определения обладателя гран-при. Дискуссия продолжалась несколько часов. В итоге победу присудили Елене Зыковой, члену Санкт-петербургского общества акварелистов. Ей достался символ фестиваля – гномик, выполненный по подобию того самого гнома, который стоит возле дачи Станислава Ростоцкого.

Поздравляя лауреатов и победителей фестиваля, и.о. главы администрации Высоцка Сергей Сахаровский отметил, что фестиваль прошёл на высоком уровне благодаря поддержке районной администрации и совета депутатов, общественного объединения "Фаворит Выборг", Общественной палаты г. Выборга и совета директоров производственной сферы Выборгского района.

Кстати, выставку работ с пленэр-фестиваля можно будет посмотреть в дни проведения в Выборге кинофестиваля "Окно в Европу". По задумке организаторов фестиваля экспозиция также будет выставляться в приграничных городах в Финляндии.