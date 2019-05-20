ИНН можно получить в любом МФЦ

ИНН - документ, с помощью которого гражданин может оформить налоговые вычеты, задекларировать доходы, узнать о задолженностях по налогам и открыть ИП, оформляется в любом МФЦ региона за 9 рабочих дней. Также здесь можно получить дубликат свидетельства о постановке на учет в налоговой службе. Заявитель должен предоставить паспорт, заявление и согласие налогоплательщика.

Первое свидетельство выдается бесплатно. При восстановлении документа по причине его утери или порчи придется заплатить госпошлину в размере 300 рублей. Напомним, в Выборге сотрудники МФЦ ведут приём по адресу: ул. Димитрова, 4.