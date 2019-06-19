III класс пожароопасности установили в Выборгском районе

Июнь не только принес в Ленинградскую область устойчивую сухую погоду, но и спровоцировал увеличение количества пожаров. В Приозерском районе уже установили IV класс пожарной опасности. В Выборгском и ряде других районов - III класс. В МЧС призывают жителей соблюдать требования безопасности. Неосторожный пал травы, не потушенный вовремя костер и даже выброшенный окурок могут послужить причиной серьезного пожара...