Губернатор Ленобласти ждёт звонков от жителей

19 августа губернатор Александр Дрозденко в течение часа, с 16:00 до 17:00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона. Для ответов на вопросы, как обычно, приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. Звонок бесплатный.

+7(81361) 3-15-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.