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Сегодня, 17:56

Гран-при выставки "Агрорусь" - у "Приморской пекарни"

В Петербурге завершает работу XXVIII международная агропромышленная выставка "Агрорусь". Сегодня были названы лучшие сельхозтоваропроизводители. Гран-при и золотые медали Министерства сельского хозяйства РФ – у представителей Выборгского района. 
Высшая награда - Гран-при выставки, а также золотая медаль за хлеб "Дарницкий" - у ООО "Приморская пекарня" (Приморское городское поселение). Золотая медаль Минсельхоза России за разведение ценного пушного зверя (соболя) – у ООО "Агрикола" (Красносельское сельское поселение). Серебряная медаль вручена крестьянскому (фермерскому) хозяйству Игоря Чайковского (Гончаровское сельское поселение).

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