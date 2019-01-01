Гран-при выставки "Агрорусь" - у "Приморской пекарни"

В Петербурге завершает работу XXVIII международная агропромышленная выставка "Агрорусь". Сегодня были названы лучшие сельхозтоваропроизводители. Гран-при и золотые медали Министерства сельского хозяйства РФ – у представителей Выборгского района.

Высшая награда - Гран-при выставки, а также золотая медаль за хлеб "Дарницкий" - у ООО "Приморская пекарня" (Приморское городское поселение). Золотая медаль Минсельхоза России за разведение ценного пушного зверя (соболя) – у ООО "Агрикола" (Красносельское сельское поселение). Серебряная медаль вручена крестьянскому (фермерскому) хозяйству Игоря Чайковского (Гончаровское сельское поселение).