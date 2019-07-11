Завтраком из продуктов собственных производителей угостили Агрорусь 2019 руководители Выборгского района

Позавтракать прямо на стенде, не составило труда, ведь все необходимые ингредиенты под рукой. Впрочем, ассортимент продукции выборгских предприятий позволяет приготовить не то что завтрак, а настоящий королевский обед. Здесь есть и рыба и птица, хлеб, сыры, кондитерские изделия, перечислить все представленное непростая задача, которую лучше оставить экспертам. Ну, а руководители администрации ограничились омлетом по собственному рецепту.
Главный секрет вкусного омлета, по мнению Владимира Рошковича, это качественный свежий продукт и человек, умеющий готовить. Его умение готовить коллеги, похоже, оценили достаточно высоко: позавтракали с удовольствием. А вот оценить качество яйца, из которого зам.главы районной администрации готовил омлет, еще предстоит конкурсной комиссии: продукция компании "Роскар" представлена на конкурс "Золотая медаль". На высшую награду также претендуют хлеб Приморской пекарни и мех соболя предприятия "Агрикола".
Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"
Здесь представители со всей России. В составе павильона Ленобласти представлены сельхозпроизводители Выборгского района. Администрация района всегда готова к сотрудничеству и поддержке наших сельхозпредприятий. Мы открыты для работы.
Развитие сельского хозяйства - одной из приоритетных задач района. И выборгские сельхозпроизводители ежегодно получают поддержку из местного и областного бюджетов в общей сумме около 420 миллионов рублей в год.
Владимир Рошкович, зам.главы администрации Выборгского района
Выборгский район выделяет порядка 20 миллионов для поддержки сельхозпроизводителей, и правительство Ленобласти для выборгского района выделяет порядка 400 миллионов ежегодно.
Благодаря субсидиям фермерские хозяйства и производители продуктов имеют возможность стабильно развиваться и расширять ассортимент. Потому омлет по-выборгски и получается таким вкусным. Чновники подчеркнули, что администрация страется быть максимально открытой для предложений.