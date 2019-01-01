Геннадий Орлов раз в месяц принимает граждан лично

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов ежемесячно проводит прием населения. Каждый прием - это рассмотрение личной проблемы конкретного гражданина с участием представителей профильных комитетов, а также консультации по жилищному, земельному законодательству, муниципальному праву, гражданско-правовым отношениям и другим вопросам.

В июне большая часть вопросов поступила по поводу спорных ситуаций в садоводствах, оформления земельных участков, землепользования.



По каждому заявлению проводится подготовительная работа. При необходимости направляются запросы в соответствующие инстанции. Так, по вопросу водоснабжения и электроснабжения участка поселка Пески запросы были направлены в Полянское сельское поселение, ГУП "Леноблводоканал", ПАО "Ленэнерго", чтобы предоставить заявителю развернутый ответ.



В приеме граждан принимают участие юристы, специалисты профильных отделов и, если это необходимо, представители организаций и предприятий, на действия которых жалуются граждане.



К примеру, жалобу на бездействие управляющей компании рассматривали совместно со специалистами комитета по городскому хозяйству, отдела жилищного хозяйства и лично директором управляющей организации.



Следующий приём главы администрации Выборгского района состоится в июле.