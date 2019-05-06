Генеральную репетицию парада Победы провели на Красной площади Выборга

Военные расчеты прошли по Красной площади Выборга. Утром состоялась генеральная репетиции парада Победы.

Все уже готово к торжественной церемонии. Первой, на Красной площади в День Победы, появится раритетная техника. Управлять старыми авто и мотоциклами будут выборгские поисковики. Кстати, обмундирование на них будет времен второй мировой войны.

В параде примут участие военнослужащие выборгского гарнизона. В частности, 138 отдельной мотострелковой бригады из Каменки. Вертолётчики и пограничники пройдут парадным строем от Рыночной площади до Красной. Пока еще они только оттачивали движения, репетировали строевые песни и вынос знамен.