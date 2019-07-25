Где купаться в Выборгском районе Роскомнадзор расскажет только в августе

В Выборг вернулось лето. В выходные синоптики обещают +30°, и горожане массово отправились на пляжи открывать купальный сезон. Но Роспотребнадзор на это добро не давал.

Всю неделю ближайшие к Выборгу пляжи забиты отдыхающими: выборжцы "оккупировали" все сколько-нибудь пригодные для купания берега залива, озер, речушек и карьеров. К сожалению, не многие в этот момент думают, насколько купание в, казалось бы, привычном месте безопасно для их здоровья.

Купание вместе с удовольствием может принести и проблемы. При случайном проглатывании воды легко подцепить инфекционные и паразитарные болезни. И не важно, что вы каждый год здесь купаетесь, и до сих пор ничего подобного не было. Санитарно-химические и микробиологические показатели воды могут меняться постоянно. Поэтому Роспотребнадзор ведет наблюдение за местами купания все лето.

Кстати, положительное заключение в этом году в Выборгском районе получили только пляжи детских оздоровительных лагерей. "Добро" на купание Роспотребнадзор не дал ни одному общественному пляжу. Выборгский городской пляж на Смоляном мысу врачи забраковали сразу и по санитарно-химическим, и по микробиологическим показателям.

Однако, стоит отметить, по многим водоемам лабораторные исследования еще не завершены. Обновленный список появиться только в августе. Будет ли он актуален, вопрос риторический. Но в списке, как отмечают сотрудники Роспотребнадзора, не очень много озер и рек: проверяют только наиболее востребованные (по мнению экспертов) для купания водоемы.