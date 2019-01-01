Гастарбайтера обвиняют в смерти соотечественника

В Выборге перед судом предстанет мигрант из Средней Азии, почти год скрывавшийся от правоохранителей.

Расследование уголовного дела в отношении 21-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик завершил следственный отдел по г. Выборгу. Следствие установило, что в апреле прошлого года в пос. Озерки Выборгского района подозреваемый в ходе ссоры избил своего соотечественника, не менее 15 раз ударив велосипедным насосом по разным частям тела. Впоследствии потерпевший скончался в больнице, а обвиняемый скрылся, был объявлен в розыск и задержан в марте этого года в Москве. Теперь дело рассмотрит Выборгский городской суд.