Выборгские футболисты разгромили гостей из Кингисеппа

«Фаворит Выборг» разгромил на футбольном поле «Фосфорит» из Кингисеппа. Очередной матч Первенства Ленинградской области среди команд ветеранов прошёл в Выборге.

Игра с первых минут пошла в высоком темпе. "Фаворит" сразу взял инициативу в свои руки и попытался задавить соперника атаками, но пробить оборону "Фосфорита" в первом тайме не смог. А гостям из Кингисеппа удача улыбнулась: наш вратарь пропустил мяч буквально за несколько минут до перерыва.

Во второй половине игры выборжцы были более продуктивны. В середине тайма им удалось "размочить" счет, успешно реализовав пенальти. И до конца матча фаворитовцы сумели реализовать еще две успешные атаки и обеспечили себе уверенную победу в матче.

Андрей Шкуров, вратарь команды ветеранов "Фаворит Выборг" Тяжелая довольно игра была. Хорошая команда приехала. Мы сначала проигрывали 1:0. Но во втором тайме тренер дал установку, подсобрались и 3 штуки забили. Победили 3:1.

Напомним, в сезоне 2018 года команда ветеранов "Фаворит Выборг" стала чемпионами области. Наши футболисты надеются и в этом году удержать первенство. На данный момент команда лидирует в турнирной таблице. На ее счету 39 очков. У ближайших соперников – "Ижоры" из Гатчины – 36 очков.