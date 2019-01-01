Фоторадары следят за соблюдением скоростного режима

Фоторадарные передвижные комплексы КРИС-П продолжают работать в Выборге и его окрестностях. С 14 по 20 августа они будут фиксировать нарушения скоростного режима на следующих участках:

• а/д "подъезд к Выборгу, 1 км + 300 м в сторону города;

• г. Выборг, ул. Шестакова, 28, от ул. Пулеметной в сторону ул. Симоняка;

• подъездная автодорога к МАПП "Брусничное", 10-й км.

При осложнении дорожно-транспортной обстановки места установки фоторадарных комплексов могут быть изменены, предупреждают в Выборгском отделе ГИБДД.