Фоторадары не дремлют

Фоторадарные передвижные комплексы КРИС-П продолжают работать в Выборге и его окрестностях. С 24 по 31 июля они будут фиксировать нарушения скоростного режима на следующих участках:



• автодорога "Подъезд к Выборгу", 1 км + 300 м в сторону города;

• г. Выборг, ул. Шестакова, 28, от ул. Пулеметной в сторону ул. Симоняка;

• подъездная автодорога к МАПП "Брусничное", 10-й км.



При осложнении дорожно-транспортной обстановки места установки фоторадарных комплексов могут быть изменены, предупреждают в Выборгском отделе ГИБДД.