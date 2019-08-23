Финские музыканты отправили выборжцев в путешествие по миру

Симфонический оркестр Лаппеенранты дал единственный концерт в Выборге. Репертуар финских музыкантов невероятно широк и разнообразен. Выборгскому слушателю представили произведения финских, русских, аргентинских авторов.

Витаутас Лукочиус, дирижер городского симфонического оркестра Лаппеннранты Я составил программу так, чтобы это было интересно слушателю. Мы начали с произведений Сибелиуса, Мериканто и Куула, которые часто бывали в Выборге. Потом через Рахманинова, через Кабалевского, через аргентинскую, испанскую, немецкую музыку передали колорит этих стран. Старался, чтобы программа была мультикультурной, мультинациональной и показывала связи, которые существуют между Выборгом и Лаппеенрантой.

Сопровождало музыку чувственное сопрано финской примадонны Анжелики Клас. Это очень разноплановая певица. Получившая классическое образование в академии Сибелиуса, она поет оперу, оперетты, аргентинское танго, мюзиклы. Как призналась Анжелика, она в раннем детстве переехала с мамой в Финляндию, но лето проводила у бабушки в Эстонии, где дома говорили по эстонски, а во дворе с детьми – по-русски. Голос, артистизм и внутреннее понимание разных культур Анжелика идеально передает настроение музыки, которую играл оркестр Лаппеенранты.

Витаутас Лукочиус, дирижер городского симфонического оркестра Лаппеннранты Анжелика – яркий, универсальный артист. После этого концерта я буду завидовать другим оркестрам и другим дирижерам, которые выступают с нею.

Анжелики Клас Мне очень важны чувства, эмоции. Чтобы слушатели вместе со мною переживали радость, грусть, любовь. Я очень люблю песню "Дорогой дальнею", которую мы включили в концерт. Она дает мне много эмоций. И аргентинские танго Пьяццоллы. Эта музыка для меня очень важна, и особенно песня "Обливион". Это про жизнь, про любовь, которая всегда важна. У нас очень эмоциональный и красивый концерт. Я надеюсь, зрители наслаждались.

Витаутас Лукочиус также отметил, что очень хотел, чтобы оркестр услышал и оценил именно выборгский слушатель, где, к сожалению, коллектив мало знаком. И, похоже, знакомство прошло великолепно.