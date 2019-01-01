Финляндия ужесточит требования к документам на визу 



Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу. Об этом сообщает Газета.ру.

Теперь консульство Финляндии будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. Это означает, что к заявлению нужно будет приложить документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание заявителем маршрута, а также подтверждение наличия финансовых средств. До сих пор все эти документы запрашивались в исключительных случаях.