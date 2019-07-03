Финляндия и Россия обсудили совместные рыбные запасы

Сегодня в Финляндии завершилась 57-я сессия Совместной российско-финляндской комиссии по комплексному использованию водных ресурсов. Об этом сообщили в Управлении Росрыболовства по Северо-Западу. Представители сопредельных государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества на трансграничных водоемах - в частности, обменялись данными о результатах научных исследований и рыбохозяйственных мероприятий, проводимых в целях улучшения состояния и эффективного использования рыбных запасов в пограничных водных системах.

Следующая сессия Совместной российско-финляндской комиссии по использованию пограничных водных систем пройдет в 2020 году на территории России.