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Сегодня, 17:31

Финляндия и Россия обсудили совместные рыбные запасы

Сегодня в Финляндии завершилась 57-я сессия Совместной российско-финляндской комиссии по комплексному использованию водных ресурсов. Об этом сообщили в Управлении Росрыболовства по Северо-Западу. Представители сопредельных государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества на трансграничных водоемах - в частности, обменялись данными о результатах научных исследований и рыбохозяйственных мероприятий, проводимых в целях улучшения состояния и эффективного использования рыбных запасов в пограничных водных системах. 
Следующая сессия Совместной российско-финляндской комиссии по использованию пограничных водных систем пройдет в 2020 году на территории России.

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