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Вчера, 17:36

Фильм, посвящённый лидеру "ДДТ", показали на кинофестивале в Выборге

Более 130 фильмов в этом году включает в себя программа фестиваля "Окно в Европу". По традиции это и художественное, и анимационное, и неигровое кино. Показы мультфильмов и документального кино бесплатны для зрителей и проходят ежедневно в Доме культуры. Сегодня публика и жюри оценили первые работы. Тележурналист и ведущий Павел Селин представил фильм "Юра – музыкант", посвященный жизни и творчеству бессменного лидера группы ДДТ Юрия Шевчука...

Метки ддтдокументальное киноокно в европу
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