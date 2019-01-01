Фестиваль водного туризма пройдет в Выборге 

В Выборге 7 сентября пройдет 2-й фестиваль водного туризма. В этом году в программу включены соревнования по водным видам спорта, гонки на каноэ и байдарках, красочный парад маломерных судов, выступления квадроциклистов и флайбордистов. Гостей ждут тематические мастер-классы, конкурсы, презентации различных водных транспортных средств.

В рамках фестиваля пройдет праздничный концерт с участием артистов цирка, джазовых коллективов, танцевальных ансамблей, бардов. Будет работать ярмарка профессионального туристического снаряжения и сувенирной продукции.