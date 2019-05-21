Подростки устроили настоящий танцевальный батл в Выборге

"Приютил" танцоров "Дом Молодежи". Кроме резких и силовых брейк-данса и хип-хопа впервые в этом году появились номинации "вог" и "джаз модерн". Не забыли про трейсеров: для состязаний по паркуру специально построили полосу препятствий.
Молодежь должна иметь возможность самовыражаться, считают сотрудники отдел молодёжной политики выборгской администрации. В клубах создают условия для занятий подростков, потому не первый год проводится фестиваль молодежных субкультур.
Кстати, судили выборгских подростков титулованные танцоры и трейсеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Выборга.