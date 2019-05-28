Фестиваль-трибьют «Не уходи, весна» прошел в Выборге

По традиции в последнюю субботу мая в духовно-просветительском центре "Евангелиум" Свято-Ильинского храма состоялся фестиваль-трибьют "Не уходи, весна". Трибьют в переводе с английского языка – "дань уважения". Организаторы фестиваля решили, что именно это название лучше всего отражает чувства людей, которые хотят вспомнить добрым словом поэтов, музыкантов, танцоров - всех творческих личностей, оставивших след в их душе...