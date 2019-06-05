Долгожданный фестиваль красок наконец-то состоялся в Выборге. Сотни горожан радовались солнцу, хорошей музыке и возможности немного пошалить.

Исторически фестиваль красок пришел к нам из Индии. Это праздник Холи, который на его родине отмечают в марте. И он немножко похож на нашу Масленицу: люди радуются приходу весны и тоже сжигают чучело, символизирующее злую демоницу. А после осыпают друг друга разноцветными красками.

В Выборге, конечно, никакого чучела не сжигали. Покак фестиваль красок добрался до России из него выветрились индийские традиции. Остались только веселье, музыка и возможность на минутку стать ребенком. Ведь не кадый день можно позволить себе запустить в незнакомого человека пригоршней краски!

Кстати, в нашем городе фестиваль уже несколько раз пытались провести. Но непредсказуемая выборгская погода "смешала все краски": для проведения фестиваля необходим теплый и сухой день. И желательно, чтобы этот день был выходной.

В этом году наконец-то все совпало. На площади у Авангарда под зажигательную музыку танцевали и веселились несколько сотен горожан с детьми. Кульминацией праздника стал массовый залп краски. Разноцветное облако моментально раскрасило всех участников фестиваля в яркие цвета.