Фестиваль «В сторону Выборга» открывается 17 августа

XII музыкально-поэтический фестиваль «В сторону Выборга» традиционно пройдет в конце августа на Карельском перешейке - в Курортном районе Санкт-Петербурга и Выборге.



Фестиваль отметит целый ряд юбилейных дат, главная из которых - 100-летие со дня рождения Д. А. Гранина. Памятный концерт ко дню столетия писателя пройдет в Музее Комарово-Келломяки, где выступят артисты БДТ им. Г. А. Товстоногова - заслуженный артист России Анатолий Петров и баянист Владимир Розанов.

Программа первого концерта фестиваля будет посвящена 80-летию знаменитых композиторов советской эпохи Валерия Гаврилина и Бориса Тищенко, живших и творивших на Карельском перешейке. Их камерно-вокальные произведения будут неоднократно исполнены на концертах фестиваля в Зеленогорске, Репино и Выборге.

Концерт второго дня фестиваля будет посвящен 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой. Программу концерта-посвящения представят музыканты из Финляндии – композитор и вокалистка Вуокко Ховатта и баянист Харри Куусиярви. В библиотеке Алвара Аалто представлена выставку фотоколлажей, посвященных Ахматовой и выполненных финскими фотохудожниками Санни Сеппо и Анне Хямяляйнен.

Особое место на открывающем и завершающем концертах будет отдано памяти Армаса Ярнефельта - знаменитого финского композитора и дирижера, который был родом из Выборга и чей 150-летний юбилей широко отмечается в Финляндии.

В стенах евангелическо-лютеранской кирхи - Церкви Преображения Господня г. Зеленогорска состоится концерт, посвященный музыке для гитары и баяна.

Формируя финскую часть программы фестиваля, организаторы решили сделать акцент на современной поэзии и музыке Финляндии. Год назад в России вышел поэтический сборник "Голос женщины", послуживший основой одноименного вечера, который представят переводчики-составители и одна из авторов, чьи стихи вошли в сборник.

Современная финская музыка будет представлена произведениями Петри Макконена и Кайи Саариахо на концерте в соборе Петра и Павла в Выборге. Петри Макконен примет участие в фестивале и лично исполнит свои произведения.

Любительский духовой оркестр Тиирисмаа из города Холлола выступит в Костёле Гиацинта в Выборге.

Организаторы фестиваля, продолжая благотворительную традицию и сотрудничество с фондом "Дикони", организуют специальный концерт.

Также на закрытии фестиваля пройдет торжественная церемония, на которой библиотеке Алвара Аалто будет передана в дар большая подборка нот, подготовленная издательством "Композитор" в рамках проекта "Музыкальное приношение будущему".

С программой фестиваля "В сторону Выборга" можно ознакомиться на официальном сайте.