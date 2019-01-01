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Сегодня, 14:42

Фестиваль "Мелодия трех морей" откроется в субботу

В предстоящие выходные дни в Выборге будет проходить III ежегодный музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей».

Концерты состоятся на нескольких площадках: в Круглой башне (Рыночная пл.,1), городской библиотеке А. Аалто (пр. Суворова, 4) и Выборгском замке (Замковый остров, 1). Вход свободный.
Главная сцена фестиваля будет расположена на воде, у стен Выборгского замка, между Крепостным мостом и Замковым островом.

6 июля
13:00 – Круглая башня (Рыночная площадь, 1).
Награждение победителей конкурса детского рисунка "Выборг – город башен старинных". 
Концертная программа "Дети слушают классику" (дирижер Александр Канторов).

19:00 - Выборгский замок (сцена на воде).
В концертной программе: произведения Чайковского "Итальянское каприччио" и Бородина "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" (дирижер Александр Канторов).

7 июля
13:00 - Библиотека А. Аалто (пр. Суворова, 4).
В концертной программе:
I отделение – Моцарт. Концерт для скрипки с оркестром №3 соль мажор (дирижер Александр Канторов). 
II отделение - "Русские симфонические миниатюры". Гайдн. Симфония "Сюрприз" (главный дирижер Сочинской филармонии Олег Солдатов).

18:00 - Выборгский замок (сцена на воде).
Гала-концерт "Итальянские оперные увертюры". Россини, Верди, Масканьи (дирижер Александр Канторов).

Вниманию автомобилистов! В связи с проведением фестиваля в субботу с 18:00 до 21:00 и в воскресенье с 17:00 до 20:00 будет ограничено движение транспортных средств по Крепостному мосту и участку набережной 30-го Гвардейского корпуса (от Крепостного моста до Петровского моста).

Метки афишамелодия трех морейфестиваль
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