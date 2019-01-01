Фестиваль «Мелодия трёх морей 2019» откроется 6 июля

6 - 7 июля в Выборге пройдет III ежегодный музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей».

Концерты пройдут на нескольких площадках города: зрителей ждут в городской библиотеке Алвара Аалто (пр. Суворова, 4), в Круглой башне (Рыночная пл.,1), в Выборгском замке.

Главная сцена фестиваля будет расположена на воде, у стен Выборгского замка. Слушать музыку можно будет с Крепостного моста, с городской набережной, а также с лодок и водных велосипедов, которые можно взять напрокат на городской лодочной станции.

В рамках фестиваля в Детском музейном центре Выборгского замка 5 июля откроется выставка детских рисунков на тему "Выборг – город башен старинных". Награждение победителей конкурса и концерт для его участников состоятся в Круглой башне днем 6 июля.



Программа мероприятия:



6 июля

13:00 Круглая башня, Выборг (Рыночная площадь, 1).

Программа для детей: "Дети слушают классику". Награждение победителей конкурса детского рисунка "Выборг – город башен старинных". Дирижер - Александр Канторов.



19:00 Выборгский замок, сцена на воде.

Чайковский - "Итальянское каприччио", Бородин - "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь". Дирижер - Александр Канторов.



7 июля

13:00 Библиотека А. Аалто (пр. Суворова, 4).

I отд. Моцарт - Концерт для скрипки с оркестром №3 соль мажор. Дирижер - Александр Канторов.

II отд. "Русские симфонические миниатюры" Гайдн - симфония "Сюрприз". Дирижер - Олег Солдатов, главный дирижер Сочинской филармонии.



18:00 Выборгский замок, сцена на воде

Гала-концерт "Итальянские оперные увертюры" Россини, Верди, Масканьи Дирижер - Александр Канторов.



Вход на все площадки фестиваля свободный.