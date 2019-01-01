Фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» пройдет в конце июля

В последние выходные июля у горнолыжных склонов на берегу Красного озера - в Приозерском районе пройдет II музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока". Среди участников - симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" и португальская рок-группа Blind Zero, петербургский герой мюзиклов Иван Ожогин и участники шоу "Голос". Зрители услышат самые неожиданные музыкальные сочетания: хит "Перемен" Виктора Цоя на мотив балета Сергея Прокофьева или русскую народную "Ой, мороз, мороз", плавно переходящую в саундтрек "Игры престолов". Прозвучат кроссовер-версии мировых хитов рок-групп Metallica, Scorpions, Queen и Deep Purple.

В течение двух дней будут работать три сцены – главная, на берегу Красного озера, малая сцена на вершине склона для мастер-классов и третья – детская сцена на территории горнолыжного центра "Золотая долина".

Вход на все мероприятия – свободный. К месту проведения фестиваля будет организовано движение автобусов-шаттлов от железнодорожных станций Рощино и Сосново.