Фермеры могут получить агростартапы

В Ленинградской области появился новый вид поддержки малых форм хозяйствования. 29 июля прием заявок начнется в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Подавать документы могут не только действующие фермеры, но и те, кто только планирует заняться сельским хозяйством. Бизнес-проект придется защищать перед конкурсной комиссией.

Кроме того, в комитете со следующей недели стартует прием документов на получение грантов для начинающих и семейных животноводческих ферм, а также сельских потребительских кооперативов. В первом полугодии два фермера Выборгского района получили гранты в размере 3 млн рублей на развитие молочного животноводства. Обе фермы находятся в Гончаровском поселении.