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Сегодня, 14:43

Федералы помогут Ленобласти разобраться с долгостроем

В Правительстве РФ подтвердили финансирование завершения проблемных объектов в Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко провел телефонный разговор с вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко, в ходе которого заместитель главы кабинета министров сообщил о включении долгостроя на территории 47 региона в программу достройки проблемных объектов. 
Глава региона сообщил, что на следующей неделе он, находясь в Москве, согласует детали: число попавших в программу объектов и выделенную сумму. 
Добавим, на 37 объектов в РФ из федерального  бюджета будет направлено около 16 млрд рублей. Ленинградская область рассчитывает не менее чем на 2 млрд.

Метки долгостройдольщикифинансирование
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