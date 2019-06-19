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Сегодня, 13:28

Этим летом в городском парке скучно не будет

С июня по август творческие коллективы Выборга и района выступают здесь в рамках проекта "Пульс города". Он проводится впервые, а устроителем выступает администрация Выборгского района. У жителей и гостей города есть уникальная возможность приобщиться к искусству, увидеть работы местных художников, насладиться мастерством выборгских исполнителей...  
 

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