Эрмитаж-Выборг приглашает на большую выставку Михаила Федорова

Выставка знаменитого художника Михаила Федорова, хорошо знакомого многим поколениям выборжцев, открылась в выставочном зале Эрмитаж-Выборг.

Зоя Федосеева, главный хранитель выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" Это не просто художник, творящий в Выборге. Это уроженец Выборга. Он начинал учеником знаменитой студии Соколова. Многие художники, архитекторы, дизайнеры Выборга вышли из этой альма-матер.

Для Михаила Федорова 2019 год - юбилейный, ему исполнилось 70 лет. И эта выставка - подведение некоторых итогов творческого пути автора. Художник очень много выставляется, в том числе в Финляндии, поскольку активнейшее участвует в обществе "Россия –Финлндия". Но такая итоговая, многозначная выставка если не первая, то однозначно главная.

Среди 50 работ Федорова, выставленных в Эрмитаж-Выборг, присутствуют все жанры и темы, в которых работал художник. Это и рисунки, и его излюбленные пейзажи Выборга, Монрепо, Сайменского канала и Финляндии, и работы связанные с Индией, и, конечно, портретная живопись - может быть самая сложная и важная жанровая вещь для художника.