Электронный сервис "Рождение ребенка" хотят внедрить в 47 регионе

Ленинградская область первая в России попробует внедрить электронный сервис "Рождение ребенка". Механизм утвердили в организационном штабе по проектному управлению. Сервис позволит семье получить все необходимые государственные услуги в ускоренном режиме – при этом необходимость личного обращения в органы власти или МФЦ будет сведена к минимуму. Большую часть услуг предоставят в электронном виде. Например, базовый пакет документов для ребенка - это свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис - сформируют автоматически. Сервис планируют запустить в 2021 году.