Электронная медицинская карта не потеряется в недрах регистратуры

Данные о здоровье жителей Ленинградской области будут храниться в электронных медицинских картах. Это предусмотрено проектом по цифровизации здравоохранения в регионе.

Технология выглядит следующим образом: сведения о здоровье жителей области будут поступать в интегрированную электронную медицинскую карту пациента от подключенных к системе медицинских учреждений. Не покидая своего рабочего места врачи смогут получать и анализировать результаты лабораторных исследований или снимки пациента.

В ряде учреждений региона система заработает уже к концу 2019 года, а полностью на территории области – к концу 2021 года. В дальнейшем результаты медицинских исследований станут доступны и жителям - в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг.