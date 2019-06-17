Экипаж SMP Racing – лучший в гонке «24 часа Ле-Мана» среди негибридных автомобилей

Во Франции завершился финальный этап суперсезона 2018-2019 Чемпионата мира по гонкам на выносливость – «24 часа Ле-Мана». Экипаж российской команды SMP Racing в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и Стоффеля Вандорна на спортпрототипе BR1 российской компании BR Engineering стал бронзовым призером этого легендарного марафона и лучшим среди команд, выступающих на негибридных автомобилях.

Стартовав с пятой позиции, экипаж сразу смог прорваться на четвертое место, закрепившись там на ближайшие шестнадцать часов. Утром в воскресенье коллектив вошел в тройку лидеров, уступая лишь гибридным автомобилям Toyota, и сохранил эту позицию до самого финиша. Пилоты SMP Racing завершили суточную гонку с отрывом в три круга от ближайшего преследователя – команды Rebellion. За 24 часа коллектив преодолел 379 кругов дистанции.

По итогам гонки "24 часа Ле-Мана" экипаж SMP Racing под номером 11 на спортпрототипе BR1, разработанном российской компанией BR Engineering под руководством Бориса Ротенберга, стал лучшим среди негибридных автомобилей топовой категории LMP1.

Впервые в истории на подиум самой престижной мировой гонки в высшем классе LMP1 поднялся экипаж российской команды, который выступает на спортпрототипе российской разработки, - сказал основатель и руководитель программы SMP Racing и компании BR Engineering Борис Ротенберг. – Это знаковое событие для всего российского автоспорта. Победа в "24 часах Ле-Мана" означает, что мы способны не только бороться с самыми сильными соперниками со всего мира, но и строить собственные успешные спортивные автомобили. Я хочу поблагодарить коллективы команды SMP Racing и компании BR Engineering, которые проделали огромную работу и добились такого важного для нас результата

Я хочу поздравить весь коллектив SMP Racing с этим великолепным результатом, - поделился Михаил Алешин, экипаж №11. – Мы работали весь год, чтобы достичь этого результата – стать лучшими среди негибридных машин. Невероятно, насколько мы смогли ускорить наш российский спортпрототип за этот год – на 3,3 секунды! Спасибо всем болельщикам за то, что верили и переживали за нас. Без вас мы бы не справились, спасибо всем. И отдельная благодарность основателю и руководителю программы SMP Racing и компании BR Engineering Борису Ротенбергу. У нас получилась отличная машина, которой мы все сейчас гордимся!

Это был самая сложная гонка "24 часа Ле-Мана" в моей жизни, - отметил Виталий Петров, экипаж №11. – Мы очень долго шли к этому важному финишу, на протяжении года готовили машину к такой долгой гонке. И сама гонка преподнесла много сюрпризов: состояние трассы, постоянный трафик, но мы старались стабильно проходить каждый круг. Как результат – третье место в гонке и первое среди негибридных автомобилей. Это отличный результат для нас и нашего автомобиля.



Другой экипаж российской команды, №17, в составе Егора Оруджева, Сергея Сироткина и Стефана Сарразана стартовал в суточном марафоне третьим, но в результате инцидента и вылета за пределы трассы досрочно выбыл из борьбы.

Моя смена началась ночью, - рассказал Егор Оруджев, экипаж №17. – Мы держали достаточно стабильный отрыв от Rebellion Racing, но потом я допустил ошибку и вылетел в повороте Porsche. Повреждения у машины оказались сильными, вероятно, она бы не завелась. Конечно, я хотел вернуться на трассу и доехать до боксов. Но от превышения перегрузок во время удара в машине сработало оповещение машины скорой помощи, и маршалы не разрешили мне продолжить гонку, хотя я очень настаивал, поскольку чувствовал себя нормально. Если ты не выполняешь распоряжения маршалов, тебя тоже снимают, поэтому выбора не было. Я прошу прощения перед механиками и инженерами, которые проделали огромную работу, особенно за последнюю неделю, перед моими напарниками Сергеем и Стефаном, проводившими отличную гонку, и всей командой SMP Racing.

Мы могли приехать двумя автомобилями на высоких позициях, но не сложилось, это гонки, - отметил Сергей Сироткин, экипаж №17. – С одной стороны жаль, что нашему экипажу не удалось увидеть результат вложенных сил, но с другой, я понимаю, что команда проделала за год отличную работу, так сильно улучшив машину. И в течение всей гонки "24 часа Ле-Мана" команда отлично работала, что позволило экипажу №11 подняться на подиум. Я хочу поздравить ребят и создателя и руководителя программы SMP Racing Бориса Ротенберга с этим выдающимся результатом и поблагодарить их за все те силы, знания и душу, что они вложили в создание этого автомобиля и в команду. Я рад, что наконец мы смогли увидеть результаты этих трудов.

Также в гонке "24 часа Ле-Мана" участвовал партнерский экипаж команды SMP Racing – итальянский коллектив AF Corse в составе Алессандро Пьер Гуиди, Джеймса Каладо и Даниэля Серра (№51) на автомобиле Ferrari 488 GTE EVO, который стал лучшим в классе LMGTE Pro.

Суточный марафон "24 часа Ле-Мана" завершил суперсезон 2018-2019 Чемпионата мира по гонкам на выносливость. В своем дебютном сезоне первый российский спортпрототип BR1 в классе LMP1 поднялся на подиум уже в третьей гонке: экипаж №17 стал третьим в гонке "6 часов Сильверстоуна" (Великобритания). Серию успешных финишей продолжил экипаж №11, который четыре раза поднимался на третью ступень пьедестала – на этапах в Китае, США, Бельгии и в финальной гонке "24 часа Ле-Мана". По итогам восьми этапов FIA WEC команда SMP Racing стала его бронзовым призером – как в классе LMP1, так и абсолютном зачете.

Материал команды SMP Racing