Екатерина Меркулова из Рощино выступит на конкурсе "Лучший МФЦ России"

Специалист Рощинского МФЦ стала лучшим универсальным специалистом в области, а МФЦ Выборга - самым творческим.





Подведены итоги регионального конкурса "Лучший МФЦ - 2019". По результатам многоэтапного отбора победителем среди крупных центров госуслуг стал МФЦ "Гатчинский", у малых МФЦ (до 20 окон) - центр "Мои документы" в Сланцах. Лучшим универсальным специалистом в 2019 году выбрана работник Рощинского МФЦ Екатерина Меркулова. По решению жюри она представит Ленинградскую область на конкурсе "Лучший многофункциональный центр России".

Кроме того, самым творческим в категории "Видеоролик" признан МФЦ из Выборга.