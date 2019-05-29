Движение по мосту Дружбы открыто. Надолго ли?

Ограничение движения по мосту Дружбы в выходные отменили. Сейчас проехать из Выборга в Калининский микрорайон и обратно можно без пробок. Но ремонт моста закончится только через 2 месяца.

Движение на мосту через западный пролив Сайменского канала, который выборжцы по привычке называют мостом "Дружба", в этом году ограничивали уже три раза из-за ремонтных работ. В январе ЕвроТрансСтрой выполнял восстановление железобетонного укрепления конуса насыпи устоев и замену перильного ограждения. Тогда ввод реверсивного движения едва не привел к локальному дорожному коллапсу. Справедливости ради отметим, подрядчик отреагировал на возмущения выборжцев, и светофор отрегулировали в соответствии с транспортными потоками.

Апрельские и майские двухнедельные ограничения прошли почти незаметно. Тем не менее, доставили определенные неудобства жителям Калинина и Харитоново. Сейчас проехать по мосту можно беспрепятственно.

Однако, работы по контракту завершатся только 31 июля. Будут ли ближайшие два месяца вводиться ограничения? Мы направили запрос в ООО "ЕвроТрансСтрой". Ответ, который нам обещали прислать в течение дня, мы опубликуем в дополнение к этой статье.