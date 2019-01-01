Два детских технопарка откроют в Ленинградской области

Новинки предстоящего учебного года - кванториумы - готовят к открытию.

Два детских технопарка "Кванториум" откроют на базе Всеволожского агропромышленного и Кировского политехнического техникумов. Сейчас ведется подготовка помещений. Ежегодно здесь будут обучаться по 800 школьников из разных районов Ленинградской области. Еще 3 500 детей смогут принимать участие в различных мероприятиях в течение года.

По словам заместителя председателя областного правительства по социальным вопросам Николая Емельянова, "это будет школа мышления абсолютно нового типа: создана уникальная среда, предназначенная для ускоренного развития ребёнка по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Работа кванториумов позволит существенно увеличить количество детей, вовлеченных в научно-техническое и инженерное творчество...".

В дальнейшем планируется открытие технопарков в Выборге, Сосновом Бору и Гатчине.