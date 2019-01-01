Дрозденко предлагает дать водителям морковку

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, являющийся руководителем подгруппы «Безопасность и организация дорожного движения» рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт», предложил материально поощрять дисциплинированных автомобилистов.

Как сообщает Деловая газета "Взгляд", это произошло на семинаре по подготовке заседания Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения. Участники семинара предложили обсудить скидки на тарифы КАСКО и ОСАГО для водителей, соблюдающих ПДД.

"Гражданину, который в течение 3-4 лет соблюдает правила дорожного движения, нужно давать серьезную скидку при заключении договора и обязательного, и добровольного страхования", – сказал Дрозденко.

По его словам, в Европе скидка для законопослушных водителей достигает 25%.

"Мы должны дать стимулы гражданам соблюдать ПДД. Мы должны дать морковку, когда гражданин должен понимать, что, соблюдая правила дорожного движения из года в год, он получает бонусы", – уточнил Дрозденко. В то же время для нарушителей ПДД, считает он, нужно увеличивать страховой взнос.

Также Дрозденко рассказал о прозвучавшей на семинаре инициативе ввести наказание в виде лишения прав на срок до года за систематическое нарушение скоростного режима.