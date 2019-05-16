Во дворах на проспекте Победы до конца недели исчезнут ямы

По заявке жителей на пр.Победы начали ямочный ремонт части дорог и межквартальных проездов.

Денис Зубенко, депутат МО "Город Выборг" Прежде всего, инициатива шла от жителей избирательного округа №15. Много обращений было в мою приемную, которая находится в округе. Совместными усилиями с избирателями, с администрацией мы добились, чтобы ямочный ремонт здесь провели в первую очередь.

По просьбам жилетей дворы и проезды в районе Победы несколько раз были обследованы специальной комиссией, составлены дефектные ведомости и просчитаны объемы работ. Специализированная ремонтная компания откликнулась на просьбы и согласилась первоочередные работы провести именно здесь. Сейчас ремонт в самом разгаре: все отдефектованные участки дорог отфрезерованы, идет укладка асфальта. По окончании работ возле дома №31 по пр.Победе установят двух "лежачих полицейских".

До конца недели весь объем заявленных работ планируют завершить