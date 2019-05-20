Капремонт дороги на Светогорск завершат к Новому году

Продолжается ремонт трассы Скандинавия на участке Выборг-Светогорск. Строители предупреждают о существенных задержках в движении транспорта.

От развязки до развилки на Каменногорск (0- 10 км) завершено 80% работ. Закончены все буровзрывные работы, сделаны выемки и насыпи в необходимых местах. Сейчас ведут обустройство и укрепление откосов насыпей и канав.

На участке от Михайловки до Лесогорского (24-40 км) в разгаре буровзрывные работы. В связи с этим могут быть значительные задержки в движении транспорта – дорога может быть перекрыта на 10-20 минут с обеих сторон. Активно проводятся земляные работы.

Андрей Гудков, инженер ЗАО "ВАД" В Лесогорском недавно демонтировали линию освещения. Попросил бы автолюбителей быть внимательнее на этом участке, особенно в темное время суток. В дальнейшем обустроим тротуары, остановки, восстановим освещение. Но сейчас просим быть внимательнее.

Планируемый срок окончания работы по капремонту трассы Выборг-Светогорск - 2 декабря 2019 года.