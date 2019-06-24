Добро пожаловать на Выборгскую сторону!

Новый выпуск "Выборгской стороны" посвящен Советскому городскому поселению.

В очередном выпуске нашей программы мы отправимся в один из самых туристически развитых уголков Выборгского района: пройдёмся по местам, где в былые времена проходила "Королевская дорога" и знаменитый торговый путь "Из варяг в греки"; познакомимся поближе с историей знаменитой семьи Нобель; встретимся с настоящими ковбоями и индейцами... Всё это - в невероятно живом и дружелюбном Советском городском поселении!

Смотрите программу "Выборгская сторона" в субботу, 29 июня, на ТНТ в 19 часов или на Матч ТВ в 14:00 и в 20:10.