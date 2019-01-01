Для участия в праздновании Дня Выборга приглашаются музыканты

17 августа Выборг будет отмечать День города и района. Оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий приглашает к участию выборгские музыкальные группы и исполнителей. Все желающие должны до 1 августа подать заявку в отдел культуры районной администрации по адресу: ул. Димитрова, 5.

Более подробную информацию можно узнать, позвонив по телефонам: 8 (81378) 2-61-91, 2-75-23, 2-76-04.

Организаторы отмечают, что для выступлений участников будет подготовлено сценическое пространство и звуковое оборудование.