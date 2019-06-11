Команда Выборгского управления пенсионного фонда выиграла соревнования по спортивному ориентированию. За главный приз боролись 33 команды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Несмотря на то, что Выборг представляли хрупкие девушки, они смогли обойти всех...
Девушки из Пенсионного фонда взяли золото на областных соревнованиях по ориентированию
Команда Выборгского управления пенсионного фонда выиграла соревнования по спортивному ориентированию. За главный приз боролись 33 команды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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