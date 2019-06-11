Девушки из Пенсионного фонда взяли золото на областных соревнованиях по ориентированию

Команда Выборгского управления пенсионного фонда выиграла соревнования по спортивному ориентированию. За главный приз боролись 33 команды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Несмотря на то, что Выборг представляли хрупкие девушки, они смогли обойти всех...