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11 июня, 17:12

Девушки из Пенсионного фонда взяли золото на областных соревнованиях по ориентированию

Команда Выборгского управления пенсионного фонда выиграла соревнования по спортивному ориентированию. За главный приз боролись 33 команды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Несмотря на то, что Выборг представляли хрупкие девушки, они смогли обойти всех...

Метки пенсионный фондспортивное ориентирование
Категории Сюжеты