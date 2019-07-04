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Сегодня, 10:55

Дети должны больше читать - уверены библиотекари

На духовное развитие подрастающего поколения направлена работа специалистов библиотечного дела. Детский фестиваль "Книжный Выборг" специалисты мечтают сделать не только межрегиональным, но и международным. Для развития масштабного проекта планируется объединить ресурсы библиотек Ленинградской области и соседних стран.
 

Метки книжный выборгкнижный фестиваль
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