Дети должны больше читать - уверены библиотекари

На духовное развитие подрастающего поколения направлена работа специалистов библиотечного дела. Детский фестиваль "Книжный Выборг" специалисты мечтают сделать не только межрегиональным, но и международным. Для развития масштабного проекта планируется объединить ресурсы библиотек Ленинградской области и соседних стран.

