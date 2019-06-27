Десять фермеров стали обладателями "Ленинградского гектара"

По решению специальной комиссии победителям конкурса "Ленинградский гектар" выделят четыре участка в Лодейнопольском районе, три в Бокситогорском, два в Подпорожском и один - в Сланцевском. На угодьях площадью до 10 гектаров они будут выращивать клубнику, чеснок, другие овощи, разводить крупный и мелкий рогатый скот и даже заниматься сыроварением. Кроме земли, фермеры получат из областного бюджета до 3 млн рублей на развитие.

В следующем этапе конкурса могут принимать участие все желающие заниматься сельским хозяйством, в том числе жители Выборгского района. Сейчас в областном комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу формируют новые земельные участки.