Депутаты намерены навести порядок в системе "автомобильных" штрафов

Российских водителей могут освободить от обязанности оплачивать штрафы за нарушения ПДД, если их не уведомили об их назначении должным образом. Законопроект, подготовленный группой депутатов Госдумы, подразумевает, что информация о выписанном штрафе в течение 10 суток после нарушения в обязательном порядке станет появляться на интернет-портале "Госуслуги".

Если же по каким-то причинам автолюбителя в положенный срок не уведомят о штрафе, его можно будет не оплачивать.

В самое ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.